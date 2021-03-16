В Хабаровском крае экс-воспитателя осудили за насилие в детском саду

В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор бывшему воспитателю детского сада: женщину обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре прошлого года 35-летняя жительница, работавшая в ясельной группе, била по рукам девочку и заставляла ее кушать. Видеоролик с инцидентом появился в социальных сетях.

Суд приговорил обвиняемую к шести месяцам исправительных работ с вычетом в доход государства пяти процентов из заработка. Наказание вынесено условно с испытательным сроком в полгода, уточнили в прокуратуре Хабаровского края.