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16.03.2021 03:53
Рубрика: Происшествия

В Приморье пресекли контрабанду трепанга на 5 млн рублей

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники Уссурийской таможни и УФСБ России по Приморскому краю пресекли контрабанду 705 килограммов соленого трепанга на сумму около пяти миллионов рублей, сообщила пресс-служба таможни.

Предприниматель, гражданин РФ, подготовил груз к незаконному перемещению в Китай. Нелегальная поставка была задержана на территории поселка Краскино Хасанского района, где находится автомобильный пограничный пункт пропуска.

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По словам замначальника Уссурийской таможни Алексея Генералова, предприниматель сам выловил и переработал трепанг. Затем подделал документы, необходимые для экспорта: справки для оформления ветеринарного сертификата, внешнеэкономический контракт, упаковочные листы. Но переправить товар через границу не смог.

Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 ст. 226.1 УК РФ "Приготовление к контрабанде водных биологических ресурсов в крупном размере". Мужчина может получить штраф до миллиона рублей или отправиться за решетку на срок до семи лет.

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