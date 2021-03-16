За сутки в России подтверждено 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1533

2 Санкт-Петербург 916

3 Московская область 565

4 Нижегородская область 348

5 Ростовская область 246

6 Самарская область 227

7 Воронежская область 219

8 Иркутская область 190

9 Саратовская область 165

10 Свердловская область 160

11 Челябинская область 140

12 Пермский край 136

13 Красноярский край 134

14 Волгоградская область 131

15 Ленинградская область 125

16 Краснодарский край 125

17 Республика Башкортостан 120

18 Тверская область 115

19 Пензенская область 115

20 Алтайский край 115

21 Республика Карелия 104

22 Курская область 102

23 Ульяновская область 101

24 Ярославская область 101

25 Новосибирская область 101

26 Вологодская область 100

27 Кировская область 100

28 Тульская область 100

29 Тамбовская область 99

30 Липецкая область 95

31 Архангельская область 93

32 Псковская область 92

33 Белгородская область 92

34 Калужская область 86

35 Брянская область 86

36 Ханты-Мансийский автономный округ 84

37 Омская область 84

38 Удмуртская Республика 80

39 Забайкальский край 79

40 Оренбургская область 79

41 Астраханская область 77

42 Мурманская область 74

43 Республика Бурятия 71

44 Тюменская область 71

45 Владимирская область 68

46 Орловская область 66

47 Республика Коми 66

48 Калининградская область 66

49 Смоленская область 65

50 Ставропольский край 63

51 Ивановская область 62

52 Рязанская область 60

53 Кабардино-Балкарская Республика 57

54 Приморский край 57

55 Хабаровский край 56

56 Кемеровская область 55

57 Республика Крым 54

58 Республика Татарстан 49

59 Новгородская область 48

60 Курганская область 48

61 Костромская область 40

62 Республика Чувашия 39

63 Республика Мордовия 37

64 Республика Дагестан 35

65 Севастополь 34

66 Томская область 33

67 Республика Саха (Якутия) 31

68 Амурская область 29

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 26

70 Республика Калмыкия 25

71 Республика Марий Эл 25

72 Республика Северная Осетия-Алания 20

73 Камчатский край 18

74 Карачаево-Черкесская Республика 16

75 Республика Хакасия 16

76 Чеченская Республика 13

77 Республика Ингушетия 9

78 Республика Адыгея 8

79 Сахалинская область 7

80 Республика Тыва 6

81 Магаданская область 4

82 Еврейская автономная область 2

83 Республика Алтай 2

84 Ненецкий автономный округ 1

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 409 438 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай 0,01%

2. Сахалинская область 0,03%

3. Республика Тыва 0,04% За последние сутки подтверждено 443 смерти Москва 57

Санкт-Петербург 42

Московская область 30

Воронежская область 19

Алтайский край 15

Краснодарский край 13

Нижегородская область 13

Ленинградская область 12

Свердловская область 12

Тульская область 10

Самарская область 10

Красноярский край 10

Пермский край 9

Челябинская область 9

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Костромская область 7

Архангельская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Новосибирская область 6

Курская область 5

Липецкая область 5

Орловская область 5

Мурманская область 5

Ростовская область 5

Республика Татарстан 5

Тюменская область 5

Владимирская область 4

Ивановская область 4

Смоленская область 4

Республика Крым 4

Астраханская область 4

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 4

Пензенская область 4

Саратовская область 4

Омская область 4

Рязанская область 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Оренбургская область 3

Кемеровская область 3

Камчатский край 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Брянская область 1

Калужская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Республика Адыгея 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 92 937 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 644 человека Москва 1475

Санкт-Петербург 1174

Московская область 499

Нижегородская область 409

Ростовская область 346

Астраханская область 292

Пермский край 289

Самарская область 239

Воронежская область 237

Челябинская область 178

Свердловская область 173

Саратовская область 170

Республика Карелия 161

Ставропольский край 154

Пензенская область 147

Кировская область 140

Архангельская область 133

Липецкая область 131

Ленинградская область 128

Волгоградская область 127

Республика Башкортостан 125

Тверская область 124

Красноярский край 121

Ханты-Мансийский автономный округ 118

Алтайский край 118

Забайкальский край 117

Приморский край 117

Вологодская область 115

Новосибирская область 110

Краснодарский край 106

Курская область 102

Тульская область 101

Ульяновская область 98

Томская область 95

Тамбовская область 91

Брянская область 89

Псковская область 89

Ярославская область 87

Сахалинская область 87

Калужская область 81

Омская область 77

Республика Крым 76

Удмуртская Республика 72

Республика Хакасия 72

Костромская область 68

Хабаровский край 67

Республика Татарстан 65

Орловская область 64

Тюменская область 63

Республика Коми 62

Калининградская область 60

Кабардино-Балкарская Республика 59

Ямало-Ненецкий автономный округ 58

Новгородская область 57

Оренбургская область 57

Иркутская область 57

Ивановская область 55

Владимирская область 54

Республика Бурятия 53

Рязанская область 52

Республика Саха (Якутия) 50

Кемеровская область 49

Республика Дагестан 47

Курганская область 47

Севастополь 42

Республика Мордовия 42

Республика Калмыкия 38

Камчатский край 37

Республика Северная Осетия - Алания 35

Республика Марий Эл 33

Белгородская область 32

Амурская область 32

Смоленская область 31

Республика Адыгея 31

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Чувашия 27

Мурманская область 20

Чеченская Республика 20

Республика Ингушетия 16

Республика Алтай 10

Республика Тыва 10

Чукотский автономный округ 8

Ненецкий автономный округ 7

Магаданская область 7

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 014 220. В России зарегистрировали тест-систему для выявления штаммов коронавируса