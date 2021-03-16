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16.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1533
  • 2 Санкт-Петербург 916
  • 3 Московская область 565
  • 4 Нижегородская область 348
  • 5 Ростовская область 246
  • 6 Самарская область 227
  • 7 Воронежская область 219
  • 8 Иркутская область 190
  • 9 Саратовская область 165
  • 10 Свердловская область 160
  • 11 Челябинская область 140
  • 12 Пермский край 136
  • 13 Красноярский край 134
  • 14 Волгоградская область 131
  • 15 Ленинградская область 125
  • 16 Краснодарский край 125
  • 17 Республика Башкортостан 120
  • 18 Тверская область 115
  • 19 Пензенская область 115
  • 20 Алтайский край 115
  • 21 Республика Карелия 104
  • 22 Курская область 102
  • 23 Ульяновская область 101
  • 24 Ярославская область 101
  • 25 Новосибирская область 101
  • 26 Вологодская область 100
  • 27 Кировская область 100
  • 28 Тульская область 100
  • 29 Тамбовская область 99
  • 30 Липецкая область 95
  • 31 Архангельская область 93
  • 32 Псковская область 92
  • 33 Белгородская область 92
  • 34 Калужская область 86
  • 35 Брянская область 86
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 84
  • 37 Омская область 84
  • 38 Удмуртская Республика 80
  • 39 Забайкальский край 79
  • 40 Оренбургская область 79
  • 41 Астраханская область 77
  • 42 Мурманская область 74
  • 43 Республика Бурятия 71
  • 44 Тюменская область 71
  • 45 Владимирская область 68
  • 46 Орловская область 66
  • 47 Республика Коми 66
  • 48 Калининградская область 66
  • 49 Смоленская область 65
  • 50 Ставропольский край 63
  • 51 Ивановская область 62
  • 52 Рязанская область 60
  • 53 Кабардино-Балкарская Республика 57
  • 54 Приморский край 57
  • 55 Хабаровский край 56
  • 56 Кемеровская область 55
  • 57 Республика Крым 54
  • 58 Республика Татарстан 49
  • 59 Новгородская область 48
  • 60 Курганская область 48
  • 61 Костромская область 40
  • 62 Республика Чувашия 39
  • 63 Республика Мордовия 37
  • 64 Республика Дагестан 35
  • 65 Севастополь 34
  • 66 Томская область 33
  • 67 Республика Саха (Якутия) 31
  • 68 Амурская область 29
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
  • 70 Республика Калмыкия 25
  • 71 Республика Марий Эл 25
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 20
  • 73 Камчатский край 18
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 16
  • 75 Республика Хакасия 16
  • 76 Чеченская Республика 13
  • 77 Республика Ингушетия 9
  • 78 Республика Адыгея 8
  • 79 Сахалинская область 7
  • 80 Республика Тыва 6
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Еврейская автономная область 2
  • 83 Республика Алтай 2
  • 84 Ненецкий автономный округ 1
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 409 438 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай 0,01%
  • 2. Сахалинская область 0,03%
  • 3. Республика Тыва 0,04%
За последние сутки подтверждено 443 смерти
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 42
  • Московская область 30
  • Воронежская область 19
  • Алтайский край 15
  • Краснодарский край 13
  • Нижегородская область 13
  • Ленинградская область 12
  • Свердловская область 12
  • Тульская область 10
  • Самарская область 10
  • Красноярский край 10
  • Пермский край 9
  • Челябинская область 9
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Костромская область 7
  • Архангельская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Новосибирская область 6
  • Курская область 5
  • Липецкая область 5
  • Орловская область 5
  • Мурманская область 5
  • Ростовская область 5
  • Республика Татарстан 5
  • Тюменская область 5
  • Владимирская область 4
  • Ивановская область 4
  • Смоленская область 4
  • Республика Крым 4
  • Астраханская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 4
  • Пензенская область 4
  • Саратовская область 4
  • Омская область 4
  • Рязанская область 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Оренбургская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Камчатский край 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Брянская область 1
  • Калужская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 92 937 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 644 человека
  • Москва 1475
  • Санкт-Петербург 1174
  • Московская область 499
  • Нижегородская область 409
  • Ростовская область 346
  • Астраханская область 292
  • Пермский край 289
  • Самарская область 239
  • Воронежская область 237
  • Челябинская область 178
  • Свердловская область 173
  • Саратовская область 170
  • Республика Карелия 161
  • Ставропольский край 154
  • Пензенская область 147
  • Кировская область 140
  • Архангельская область 133
  • Липецкая область 131
  • Ленинградская область 128
  • Волгоградская область 127
  • Республика Башкортостан 125
  • Тверская область 124
  • Красноярский край 121
  • Ханты-Мансийский автономный округ 118
  • Алтайский край 118
  • Забайкальский край 117
  • Приморский край 117
  • Вологодская область 115
  • Новосибирская область 110
  • Краснодарский край 106
  • Курская область 102
  • Тульская область 101
  • Ульяновская область 98
  • Томская область 95
  • Тамбовская область 91
  • Брянская область 89
  • Псковская область 89
  • Ярославская область 87
  • Сахалинская область 87
  • Калужская область 81
  • Омская область 77
  • Республика Крым 76
  • Удмуртская Республика 72
  • Республика Хакасия 72
  • Костромская область 68
  • Хабаровский край 67
  • Республика Татарстан 65
  • Орловская область 64
  • Тюменская область 63
  • Республика Коми 62
  • Калининградская область 60
  • Кабардино-Балкарская Республика 59
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 58
  • Новгородская область 57
  • Оренбургская область 57
  • Иркутская область 57
  • Ивановская область 55
  • Владимирская область 54
  • Республика Бурятия 53
  • Рязанская область 52
  • Республика Саха (Якутия) 50
  • Кемеровская область 49
  • Республика Дагестан 47
  • Курганская область 47
  • Севастополь 42
  • Республика Мордовия 42
  • Республика Калмыкия 38
  • Камчатский край 37
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Республика Марий Эл 33
  • Белгородская область 32
  • Амурская область 32
  • Смоленская область 31
  • Республика Адыгея 31
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Республика Чувашия 27
  • Мурманская область 20
  • Чеченская Республика 20
  • Республика Ингушетия 16
  • Республика Алтай 10
  • Республика Тыва 10
  • Чукотский автономный округ 8
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Магаданская область 7
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 014 220.

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