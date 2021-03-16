За сутки в России подтверждено 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1533
- 2 Санкт-Петербург 916
- 3 Московская область 565
- 4 Нижегородская область 348
- 5 Ростовская область 246
- 6 Самарская область 227
- 7 Воронежская область 219
- 8 Иркутская область 190
- 9 Саратовская область 165
- 10 Свердловская область 160
- 11 Челябинская область 140
- 12 Пермский край 136
- 13 Красноярский край 134
- 14 Волгоградская область 131
- 15 Ленинградская область 125
- 16 Краснодарский край 125
- 17 Республика Башкортостан 120
- 18 Тверская область 115
- 19 Пензенская область 115
- 20 Алтайский край 115
- 21 Республика Карелия 104
- 22 Курская область 102
- 23 Ульяновская область 101
- 24 Ярославская область 101
- 25 Новосибирская область 101
- 26 Вологодская область 100
- 27 Кировская область 100
- 28 Тульская область 100
- 29 Тамбовская область 99
- 30 Липецкая область 95
- 31 Архангельская область 93
- 32 Псковская область 92
- 33 Белгородская область 92
- 34 Калужская область 86
- 35 Брянская область 86
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 84
- 37 Омская область 84
- 38 Удмуртская Республика 80
- 39 Забайкальский край 79
- 40 Оренбургская область 79
- 41 Астраханская область 77
- 42 Мурманская область 74
- 43 Республика Бурятия 71
- 44 Тюменская область 71
- 45 Владимирская область 68
- 46 Орловская область 66
- 47 Республика Коми 66
- 48 Калининградская область 66
- 49 Смоленская область 65
- 50 Ставропольский край 63
- 51 Ивановская область 62
- 52 Рязанская область 60
- 53 Кабардино-Балкарская Республика 57
- 54 Приморский край 57
- 55 Хабаровский край 56
- 56 Кемеровская область 55
- 57 Республика Крым 54
- 58 Республика Татарстан 49
- 59 Новгородская область 48
- 60 Курганская область 48
- 61 Костромская область 40
- 62 Республика Чувашия 39
- 63 Республика Мордовия 37
- 64 Республика Дагестан 35
- 65 Севастополь 34
- 66 Томская область 33
- 67 Республика Саха (Якутия) 31
- 68 Амурская область 29
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
- 70 Республика Калмыкия 25
- 71 Республика Марий Эл 25
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 20
- 73 Камчатский край 18
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 16
- 75 Республика Хакасия 16
- 76 Чеченская Республика 13
- 77 Республика Ингушетия 9
- 78 Республика Адыгея 8
- 79 Сахалинская область 7
- 80 Республика Тыва 6
- 81 Магаданская область 4
- 82 Еврейская автономная область 2
- 83 Республика Алтай 2
- 84 Ненецкий автономный округ 1
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 409 438 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай 0,01%
- 2. Сахалинская область 0,03%
- 3. Республика Тыва 0,04%
За последние сутки подтверждено 443 смерти
- Москва 57
- Санкт-Петербург 42
- Московская область 30
- Воронежская область 19
- Алтайский край 15
- Краснодарский край 13
- Нижегородская область 13
- Ленинградская область 12
- Свердловская область 12
- Тульская область 10
- Самарская область 10
- Красноярский край 10
- Пермский край 9
- Челябинская область 9
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Костромская область 7
- Архангельская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Новосибирская область 6
- Курская область 5
- Липецкая область 5
- Орловская область 5
- Мурманская область 5
- Ростовская область 5
- Республика Татарстан 5
- Тюменская область 5
- Владимирская область 4
- Ивановская область 4
- Смоленская область 4
- Республика Крым 4
- Астраханская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Пензенская область 4
- Саратовская область 4
- Омская область 4
- Рязанская область 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Оренбургская область 3
- Кемеровская область 3
- Камчатский край 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Брянская область 1
- Калужская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 92 937 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 644 человека
- Москва 1475
- Санкт-Петербург 1174
- Московская область 499
- Нижегородская область 409
- Ростовская область 346
- Астраханская область 292
- Пермский край 289
- Самарская область 239
- Воронежская область 237
- Челябинская область 178
- Свердловская область 173
- Саратовская область 170
- Республика Карелия 161
- Ставропольский край 154
- Пензенская область 147
- Кировская область 140
- Архангельская область 133
- Липецкая область 131
- Ленинградская область 128
- Волгоградская область 127
- Республика Башкортостан 125
- Тверская область 124
- Красноярский край 121
- Ханты-Мансийский автономный округ 118
- Алтайский край 118
- Забайкальский край 117
- Приморский край 117
- Вологодская область 115
- Новосибирская область 110
- Краснодарский край 106
- Курская область 102
- Тульская область 101
- Ульяновская область 98
- Томская область 95
- Тамбовская область 91
- Брянская область 89
- Псковская область 89
- Ярославская область 87
- Сахалинская область 87
- Калужская область 81
- Омская область 77
- Республика Крым 76
- Удмуртская Республика 72
- Республика Хакасия 72
- Костромская область 68
- Хабаровский край 67
- Республика Татарстан 65
- Орловская область 64
- Тюменская область 63
- Республика Коми 62
- Калининградская область 60
- Кабардино-Балкарская Республика 59
- Ямало-Ненецкий автономный округ 58
- Новгородская область 57
- Оренбургская область 57
- Иркутская область 57
- Ивановская область 55
- Владимирская область 54
- Республика Бурятия 53
- Рязанская область 52
- Республика Саха (Якутия) 50
- Кемеровская область 49
- Республика Дагестан 47
- Курганская область 47
- Севастополь 42
- Республика Мордовия 42
- Республика Калмыкия 38
- Камчатский край 37
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Республика Марий Эл 33
- Белгородская область 32
- Амурская область 32
- Смоленская область 31
- Республика Адыгея 31
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Республика Чувашия 27
- Мурманская область 20
- Чеченская Республика 20
- Республика Ингушетия 16
- Республика Алтай 10
- Республика Тыва 10
- Чукотский автономный округ 8
- Ненецкий автономный округ 7
- Магаданская область 7
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 014 220.