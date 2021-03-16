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16.03.2021 10:40
Рубрика: Общество

38 тысяч жителей Ульяновской области привились от COVID-19

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Прививки от коронавируса сделаны более чем 38 тысячам жителей Ульяновской области, о чем в понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатору Сергею Морозову доложила первый заместитель председателя областного правительства Екатерина Уба.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

- За последние две недели в регионе ситуация стабилизируется, и заболеваемость колеблется в пределах 100 человек. Но риск нарастания заражения коронавирусом до сих пор есть, поэтому масочный режим не будет сниматься. Приоритетной задачей для нас остается вакцинация взрослого населения региона. В настоящее время общее количество привитых лиц составляет 38725 или 79% от поставленной вакцины. Выработка коллективного иммунитета - важнейшая задача, по нашим подсчетам на коллективный иммунитет регион должен выйти к 1 июля, - сказал Сергей Морозов.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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По информации областного минздрава, с начала прививочной кампании в регион было поставлено 48992 комплекта вакцины. Она распределена и передана в медицинские организации. Как отметила Екатерина Уба, в настоящее время специалистами Центра стратегических исследований Ульяновской области разработана математическая модель вакцинации.

- В данном документе учтены четыре фактора. Первый - обозначен период проведения вакцинации взрослого населения - до 1 июля, следующий - охват 60% от численности взрослого населения. Третий затрагивает текущую динамику заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе и прогноз ее показания до окончания вакцинации, а именно до 1 июля. Включение данного фактора в модель позволит уточнить конечную долю вакцинированного населения для выработки коллективного иммунитета. Четвертый - отражены возможные варианты всплеска числа заболевших, - пояснила Екатерина Уба.

По ее словам, при оптимистическом развитии ситуации, число новых случаев заражения вирусом к концу июня 2021 года будет в среднем равно 73 случая в день. Кроме того, планируется обеспечить устойчивую скорость вакцинации. К 15 апреля в день будут прививать 3870 человек, к 1 июня - по 6974 человека. Для каждого муниципалитета показатели индивидуально просчитаны для исполнения задачи.

Все медучреждения, которые проводят вакцинацию, имеют специальное оборудование: термосумки и хладоэлементы. Вакцинация проводится в каждом муниципальном образовании. Кроме того, организуются мобильные бригады для выезда в отдаленные села и на предприятия.

По словам и.о. министра здравоохранения Александра Гашкова, вакцинация проводится во всех поликлиниках Ульяновской области. По-прежнему записаться на нее можно по номеру телефона 122, в личном кабинете на портале Госуслуг, обратившись в территориальную поликлинику в регистратуру или к участковому терапевту.

- Мы видим сегодня динамику роста по записи на вакцинацию практически по всем доступным каналам. Так, через Госуслуги подали заявление 3531 человек, служба 122 - 4792, с прикрепленной территории - 23697, прикрепленных к другой медицинской организации - 2620 жителей, - отметил Александр Гашков.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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