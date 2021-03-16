В Саранске пропавшая студентка из Ульяновской области найдена мертвой

В Саранске правоохранительные органы выясняют причины смерти 22-летней студентки Мордовского госуниверситета. Объявленную накануне в розыск девушку - уроженку Ульяновской области - нашли мертвой в съемной квартире.

Сообщение о розыске пропавшей студентки факультета биотехнологии и биологии МГУ им. Огарева появилось в понедельник в группе поисково-спасательного отряда "Поиск 13 регион" в соцсети "ВКонтакте". Девушка не выходила на связь с 12 марта. Позднее в группе появилось сообщение: "Найдена. Погибла".

Как стало известно "РГ", тело пропавшей девушки нашли в съемном жилье.

- Признаков насильственной смерти не обнаружено, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева. - По факту гибели девушки ведется доследственная проверка. Для установления причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.