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16.03.2021 21:36
Рубрика: Спорт

Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V"

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер "Авангарда" канадец Боб Хартли и сотрудники хоккейного клуба привились от коронавируса вакциной "Спутник V" в мобильном пункте на "Арене Балашиха". После этого канадский специалист поделился своими впечатлениями от перенесенной процедуры с пресс-службой клуба.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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"Я очень рад и доволен, что у меня была возможность получить вакцину "Спутник V". Хороший день для меня. Никакого страха я не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах, сколько жизней уносит этот вирус, то я могу сказать, что больший страх я испытываю перед самим вирусом, чем перед вакциной", - сказал Хартли.

Он отметил, что чувствует себя хорошо. Хартли добавил, что, несмотря на крепкое здоровье, в свои 60 лет считает необходимым сделать прививку от коронавируса.

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