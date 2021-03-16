Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V"

Главный тренер "Авангарда" канадец Боб Хартли и сотрудники хоккейного клуба привились от коронавируса вакциной "Спутник V" в мобильном пункте на "Арене Балашиха". После этого канадский специалист поделился своими впечатлениями от перенесенной процедуры с пресс-службой клуба.

"Я очень рад и доволен, что у меня была возможность получить вакцину "Спутник V". Хороший день для меня. Никакого страха я не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах, сколько жизней уносит этот вирус, то я могу сказать, что больший страх я испытываю перед самим вирусом, чем перед вакциной", - сказал Хартли.

Он отметил, что чувствует себя хорошо. Хартли добавил, что, несмотря на крепкое здоровье, в свои 60 лет считает необходимым сделать прививку от коронавируса.