На Алтае бывший спецназовец ГРУ совершил третий побег

В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший спецназовец ГРУ Валерий Вобликов. Особо опасный рецидивист сбежал из-под домашнего ареста в городе Новоалтайске.

5 марта судебная коллегия Алтайского краевого суда приговорила Вобликова к десяти годам лишения свободы в колонии особого режима - за организацию разбойного нападения на усадьбу фермера. Его должны были взять под стражу. Однако Вобликову удалось совершить побег вместе с браслетом слежения.

На розыск осужденного Вобликова ориентирован весь личный состав полиции. Среди особых примет сбежавшего - повреждение правого глаза. Он страдает тяжелым офтальмологическим заболеванием и практически не видит.

- Полицейские работают во взаимодействии с инициаторами розыска - службой УФСИН, под контролем которой он находился в момент побега, - сообщила "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

В УФСИН России по Алтайскому краю "РГ" не смогли оперативно прокомментировать случившееся, предложив прислать официальный запрос.

Между тем это уже третий побег Валерия Вобликова из-под стражи. В 2005 году он сбежал от конвоя во время этапирования. А в 2006-м ветерану спецназа удалось выбраться на волю из СИЗО №1 города Новосибирска. Он переоделся в одежду младшего брата, пришедшего к нему на свидание, и спокойно прошел через все посты.