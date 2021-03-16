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16.03.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

Жительница Томска за два года перевела мошенникам более 13 млн рублей

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении неизвестных лиц, выманивших у жительницы города Северска более 13 миллионов рублей.

Фото: istockphoto
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57-летняя горожанка рассказала полицейским, что еще в 2005 году приобретала биологически активные добавки. А спустя 15 лет ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что томичка признана пострадавшей от деятельности медицинской организации, распространявшей некачественный товар, и ей полагается компенсация. Для получения 563 000 рублей необходимо связаться с банком.

"Банкиры" предложили томичке открыть специальный счет и карту, куда будет перечислена компенсация. Затем на протяжении двух лет они убеждали ее переводить на их реквизиты деньги за оформление инвалидности, страховки и различных льгот.

- Женщина, находясь под влиянием мошенников, переводила собственные сбережения, а также совместно с супругом оформляла кредиты на крупные суммы денежных средств, и даже продала собственный автомобиль, - сообщает УМВД России по Томской области.

Таким образом, жительница Томской области перевела мошенникам 13 475 000 рублей, но обещанной компенсации и инвалидности так и не дождалась.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - "Мошенничество".

Полицейские напоминают, что побуждение граждан к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием является самым распространенным способом совершения хищений сбережений с банковских карт.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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