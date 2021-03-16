В Дагестане возбудили уголовное дело после обрушения моста

После обрушения одного из пролетов автомобильного моста дагестанские следователи завели уголовное дело по статье "халатность", сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

По версии следствия, накануне примерно в 8:10 минут около села Хебда Шамильского района через путепровод проезжал КамАЗ. Один из пролетов не выдержал тяжести грузовика, и автомобиль упал с высоты девять метров. Водитель получил получил телесные повреждения. Для оказания необходимой медицинской помощи потерпевший доставлен в больницу.

Следователи полагают, что происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками, ответственными за обслуживание моста.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, принимаются меры к установлению виновных лиц.