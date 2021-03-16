ФХР выразила соболезнования родным Тимура Файзутдинова

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги Тимура Файзутдинова, скончавшегося во вторник в больнице.

Напомним, что 16 марта в больнице умер капитан "Динамо" (Санкт-Петербург), защитник Тимур Файзутдинов, который был госпитализирован после попадания шайбы в голову в игровом моменте матча плей-офф против "Локо" (Ярославль).

"Тимуру была оказана квалифицированная профессиональная помощь. В течение трех дней врачи боролись за его жизнь, но к сожалению, спасти спортсмена не удалось", - говорится в сообщении на сайте ФХР.

Федерация выразила свои соболезнования родным и близким 19-летнего спортсмена.

"Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Тимура, а также всему хоккейному сообществу в связи с тяжелой утратой", - говорится в сообщении.