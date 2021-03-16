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16.03.2021 15:42
Рубрика: Культура

Руины тевтонского замка в Калининграде накроют специальной крышей

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В Калининграде началось проектирование укрывающей конструкции над раскопками Королевского замка Кенигсберга. Сейчас средневековые руины открыты для атмосферных воздействий.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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- Подведомственное нашей службе учреждение культуры "НПЦ по охране памятников" приступило к проектированию укрывающей конструкции над западным раскопом руин Королевского замка. В основу проекта положена одна из трех разработанных ранее концепций, - сообщил глава Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

По его словам, губернатор Антон Алиханов поручил ускорить проектирование объекта. В июне текущего года проект передается в экспертизу. После определения его сметной стоимости будет принято решение о объемах финансирования и времени проведения работ.

Замок XIII века, построенный во времена Тевтонского ордена, был разрушен во время бомбардировок Кенигсберга англо-американской авиацией в 1944-1945 годах. В конце 60-х руины были взорваны, впоследствии на этом месте появилась площадь.

Сейчас руины замка и прилегающий участок культурного слоя, датируемый XIII-XIX веками, имеют статус выявленного объекта культурного наследия. После произведенных раскопок руины законсервированы и превратились в экспозицию под открытым небом. Территория вокруг них благоустроена.

Как рассчитывают областные власти, накрывающая место раскопок конструкция обеспечит их сохранность, позволит жителям и туристам осматривать достопримечательное место с разных ракурсов.

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