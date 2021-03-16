В Калининграде арестовали подозреваемых в похищении человека

Четырех жителей Калининградской области заподозрили в похищении человека и вымогательстве у него крупной денежной суммы. Двое предполагаемых преступников уже задержаны и арестованы.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, преступление произошло вечером 6 января 2021 года в городе Советске. По версии следствия, подозреваемые, действуя совместно, перегородили автомобилем проезжую часть и остановили такси, в котором ехал 27-летний местный житель.

Сообщники обстреляли такси, избили пассажира, вытащили его из машины и на своем автомобиле вывезли в лес у поселка Новоколхозное Неманского района. В лесу мужчину вновь избили, требуя передать им денежные средства в размере 25 тысяч евро.

Потерпевший был вынужден согласиться на требования нападавших, однако впоследствии обратился с заявлением в УФСБ России по Калининградской области.

Двое из подозреваемых - 36-летний и 30-летний мужчины - были задержаны 10 марта в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Еще двоих сейчас разыскивают. 32-летний калининградец скрылся во время задержания, он может находиться на территории Калининградской области. Четвертый подозреваемый, 31-летний мужчина, по имеющейся информации, 5 марта покинул пределы региона.

Обоим задержанным уже предъявлено обвинение. Ленинградским районным судом Калининграда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчины помещены в следственный изолятор.