В Ленобласти в мусорном баке нашли фрагмент ноги

Следственный комитет по Ленинградской области выясняет обстоятельства, при которых в Шлиссельбурке в мусорном баке была обнаружена конечность.

Кому принадлежит стопа, сразу сказать сложно. Конечность скелетирована.

Изначально у следователей было две основных версии. В частности, с вероятностью 80 процентов стопа принадлежит медвежонку. Ноне исключалось, что это и человеческие останки.

Ответы на эти вопросы дала экспертиза. Она показала, что в Шлиссельбурге нашли скелетированную стопу животного, сообщили "РГ" в СК по Ленобласти.