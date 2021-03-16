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16.03.2021 19:38
Рубрика: Общество

В Петербурге выберут "Учителя будущего"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге стартовал финал профессионального конкурса "Учитель будущего". В отборочных этапах приняли участие более 39 тысяч учителей, 296 из них дошли до заключительного этапа.

Фото: Тагир Раджавов
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- Учитель - очень творческая профессия, в которой многое зависит от мастерства педагога, - отметил в ходе торжественной церемонии открытия финала генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - А творческим людям важно призвание. Но я надеюсь, что предстоящие пять дней станут не столько оценочными, конкурсными, сколько полезными для всех участников.

Новое соревнование педагогов проводится под эгидой платформы "Россия - страна возможностей", объединяющей кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. Каждый из федеральных округов отобрал для участия в финале лучших из лучших - получилось 99 команд из 44 регионов России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ - 13 команд, а Центральный федеральный округ - 14 команд финалистов. За пять дней каждой из них предстоит совместно провести "открытый урок", причем продемонстрировать на нем междисциплинарный подход в образовании. Вторым испытанием станет проектирование воспитательного мероприятия.

Завершится конкурс в субботу, 20 марта. В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония, на которой назовут 30 команд лучших учителей. Награды им вручит заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая возглавляет Оргкомитет проекта.

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