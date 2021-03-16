В Петербурге задержали группу "теневых банкиров"

Оперативники экономической полиции Санкт-Петербурга задержали четырех участников группы так называемых "теневых банкиров".

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, организатором противоправной деятельности был 46-летний житель Вологодской области. Роли в группе были четко распределены. Так, 34-летняя жительница Ленинградской области занималась общением с налоговой инспекцией, 37-летняя петербурженка вела бухгалтерскую документацию, а 31-летний мужчина (к слову, ранее судимый) обналичивал средства.

По данным следствия, задержанные использовали подконтрольные фирмы, с которыми заключались фиктивные контракты на различные виды деятельности. Услугами "теневых банкиров" пользовались лица, заинтересованные в обналичивании средств и их утаивании от налоговой.

Согласно оперативной информации, с декабря 2016-го по сентябрь 2020-го "теневые банкиры" перевели на расчетные счета подконтрольных организаций не менее 189 миллионов рублей под предлогом оплаты товаров и услуг. Вознаграждение составляло 7,5 процента обналичиваемой суммы. Таким образом, доход задержанных составил не менее 17,4 миллиона рублей.

В ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему "банк-клиент", восемь миллионов рублей наличными, электронные носители информации, содержащие данные о деятельности "теневых банкиров".

Организатор и бухгалтер группы задержаны. Остальные отпущены под подписку о невыезде. Следствие продолжается.