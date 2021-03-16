Главу Астраханской таможни обвинили в ущербе на 83 млн рублей

Главное следственное управление СК РФ предъявило обвинение начальнику Астраханской таможни Ильдару Саидову. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СК РФ.

В августе 2019 года Советский районный суд Астрахани рассматривал дело о несоблюдении таможенной процедуры судоремонтным предприятием. В рамках дела арестовали морское грузовое судно "Генрих Гасанов".

По данным следствия, в этот период обвиняемый дал письменное распоряжение на отход судна из России в Иран. Полномочий на такой шаг у него не было. В результате взыскать наложенный судом штраф более 83 миллионов рублей оказалось невозможно.

Генерал-майор задержан. С ним проводят следственные и иные процессуальные мероприятия. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении его под стражу.