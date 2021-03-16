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16.03.2021 19:41
Рубрика: Общество

На Дону обнаружен штамм коронавируса, напоминающий британский

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области медики выявили мутации коронавируса, в результате которых появился штамм, напоминающий британский вариант.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал на заседании оперштаба области глава Управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, получены предварительные данные, что этот штамм обнаружен у двух пациентов. Один из них проживает в Таганроге, другой - в Шахтах. Оба пациента не выезжали за рубеж.

Это дает основания предполагать, что штамм уже свободно циркулирует в области. Однако, как подчеркнул Ковалев, найденные мутации не утяжеляют болезнь. Такой вывод можно сделать из исследований центра "Вектор".

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