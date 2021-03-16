В Краснодаре 1,8 тысяч человек остались без света из-за аварии

В Краснодаре около 1,8 тысяч человек и четыре социально значимых объекта остались без электричества из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается на официальной страничке мэрии Краснодара в соцсетях.

Информация об аварийном отключении света поступила в 14.35, говорится в рапорте Единой дежурно-диспетчерской службы. Из-за повреждений на высоковольтной линии оказалось отключено сразу 11 трансформаторных подстанций в Центральном внутригородском округе.

"Район отключения ограничен улицами: Промышленная, им. Буденного, им. Головатого, Кузнечная, Северная, им. Леваневского", - говорится в сообщении администрации Краснодара.

Ремонтные работы проводит АО "НЭСК-Электросети". По данным энергетиков, на восстановление сетей потребуется ориентировочно четыре - пять часов.

Во время подготовки этого материала, в редакцию "РГ" поступило сообщение, что авария на электросетях в Центральном округе устранена и сейчас начинается поэтапное подключение домов к электричеству.