Виновным в пожаре с 11 погибшими в Сочи продлили сроки заключения

Краснодарский краевой суд пересмотрел решение Адлерского районного суда по делу о пожаре в Сочи в июле 2018 года. Пожар тогда начался в незаконно построенной шашлычной, потом огонь перекинулся на частную гостиницу, 11 человек погибли. Виновные получили по полгода колонии-поселения, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке. Как сообщили в пресс-службе суда, теперь наказание усилено.

- Рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и представления, судья Краснодарского краевого суда пришел к выводу о необходимости усиления назначенного наказания. Решением суда апелляционной инстанции приговор Адлерского районного суда изменен, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, 30 июля 2018 года в Сочи произошел пожар в незаконно построенном кафе. Огонь перекинулся на соседнее здание, также возведенное самовольно. В результате пожара погибли 11 человек из разных регионов России. Виновными признали двух мужчин: один из них незаконно построил торговый объект в обход противопожарных норм, другой арендовал павильон и открыл там шашлычную. По части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", оба мужчины были приговорены к 6 месяцам колонии-поселения.