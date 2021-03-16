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16.03.2021 16:50
Рубрика: Происшествия

Виновным в пожаре с 11 погибшими в Сочи продлили сроки заключения

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд пересмотрел решение Адлерского районного суда по делу о пожаре в Сочи в июле 2018 года. Пожар тогда начался в незаконно построенной шашлычной, потом огонь перекинулся на частную гостиницу, 11 человек погибли. Виновные получили по полгода колонии-поселения, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке. Как сообщили в пресс-службе суда, теперь наказание усилено.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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- Рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и представления, судья Краснодарского краевого суда пришел к выводу о необходимости усиления назначенного наказания. Решением суда апелляционной инстанции приговор Адлерского районного суда изменен, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, 30 июля 2018 года в Сочи произошел пожар в незаконно построенном кафе. Огонь перекинулся на соседнее здание, также возведенное самовольно. В результате пожара погибли 11 человек из разных регионов России. Виновными признали двух мужчин: один из них незаконно построил торговый объект в обход противопожарных норм, другой арендовал павильон и открыл там шашлычную. По части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", оба мужчины были приговорены к 6 месяцам колонии-поселения.

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