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16.03.2021 17:20
Рубрика: Происшествия

На Урале уволили полицейского, ударившего ножом посетителя ресторана

Текст: Юлия Мякишева

В Заречном сотрудника отдела полиции уволили после пьяной поножовщины у ресторана. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб прокуратуры и главка полиции Свердловской области.

На Урале трех полицейских задержали по делу о наркотиках

По версии следствия, инцидент произошел 6 февраля примерно в 3:35 ночи. Между мужчиной и контролером ресторана произошел конфликт, контролер вышел на улицу, второй пошел за ним, но перепутал оппонента и несколько раз ударил ножом в поясницу постороннего посетителя общепита, мужчину 1990 года рождения. Удары причинили ему тяжкий вред здоровью. После инцидента нападавший скрылся.

Сыщики уголовного розыска установили, что возможный нападавший - дежурный территориального отдела внутренних дел, которого вскоре после инцидента обнаружили пьяным. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину задержали по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью. По факту была проведена проверка, по результатам которой подозреваемого уволили из органов МВД. Его пятерых руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в воспитании личного состава.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела следователи опросили свидетелей, с помощью криминалистической техники осмотрели предметы, провели опознание ножа и несколько экспертиз. Отмечено, что вину в совершённом преступлении мужчина признал и возместил пострадавшему причиненный вред.

Прокуратура утвердила обвинительное заключении в отношении бывшего полицейского. Так, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ), хулиганстве с применением насилия и оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в Заречный районный суд для рассмотрения по существу.

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