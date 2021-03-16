Уралец отсудил у дорожников деньги на ремонт попавшей в яму машины

Иномарка жителя Среднего Урала попала в выбоину на Серовском тракте и получил механические повреждения. Суд обязал дорожную службу выплатить ее владельцу 75 тысяч на ремонт.

ДТП произошло в мае прошлого года на трассе Серов - Екатеринбург. Автомобиль Subaru Legacy попал в яму длиной 1,7 метра, шириной 0,7 метра и глубиной 13 сантиметров. Автомобиль мужчины, в котором на тот момент находились он, его жена и двое детей, пришлось эвакуировать. Повреждения, полученные в процессе аварии, удалось починить, по оценкам экспертов, за 52 313 рублей.

- За содержание дороги в соответствии с госконтрактом отвечает подрядчик, которое наняло субподрядчика: он обязан был содержать автомобильные дороги регионального значения. В августе 2108 года был подписан акт о приемке выполненных работ. Компания сделала ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дороги, на которой произошло ДТП, - говорится в сообщении Свердловского областного суда.

Мужчина подал иск в суд к обеим компаниям о возмещении ущерба, взыскании процентов и компенсации морального вреда.

Водитель просил стоимость восстановительного ремонта автомобиля - 52 313 рублей, расходы на оценку ущерба - 3 тысячи рублей, на эвакуатор - 8 тысяч рублей, на оплату юридических услуг - 20 тысяч рублей, а также почтовые расходы, расходы телефонной связи, нотариальные услуги - 2592 рубля, госпошлину - 1769 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 215 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Кировский районный суд Екатеринбурга требования удовлетворил частично. С дорожников взыскали в общей сложности 75 082 рубля. Ответчик не согласился и подал апелляционную жалобу, но облсуд оставил решение без изменений.