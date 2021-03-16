В Челябинске сделали женскую сумочку и "антиковидную" маску из бетона

В Челябинске в модный обиход входит дизайнерская дамская сумочка из коллекции "Лето-Осень 2021". Верность традиции, уточнили южноуральские "кутюрье", видна в каждой детали. К числу достоинств аксессуара относятся и конструктивные особенности. Обладательница такого предмета высокой моды никогда не забудет любимую помаду или ключи от квартиры, потому что модель… из бетона. И предназначена она для очень тренированных дам, ведь ее вес - 15 килограммов.

Фирма-изготовитель делает ставку на любителей юмора, и дамский аксессуар, сопоставимый с пудовой гирей, - не единственный "шутейный" предмет в ее коллекции. Есть в ассортименте, к примеру, и "антиковидная" маска, которая, на всякий случай предупреждают ее авторы, не является медицинским товаром, но внушает доверие прохожим, подчеркивает не только внешнее, но и внутреннее спокойствие "носителя" (примерять на лицо бетонный предмет весом один килограмм, скорее, уж мужское дело).

Еще сами мастера челябинской мастерской рассказывают, что к Масленице немного не успели выйти в свет с бетонными блинами - вынести их в главный городской парк имени Гагарина, где традиционно провожают зиму, устраивая многолюдные народные гуляния.

Впрочем, все эти придумки реализуются не только ради смеха. У компании совсем не смешное, а скорее даже суровое производство - специализируется на выпуске предметов интерьера из бетона - раковин, моек, столешниц и столов, поддонов для ванной, панелей, лавочек, ваз и вазонов. Причем занимает она рыночную нишу, к которой проявляют интерес потребители от Калининграда до Владивостока.

Кстати

В компанию обратились продюсеры ТНТ, рассказав, что на канале есть специальный проект по поддержке малого бизнеса, предложили участие. В итоге бетонную сумку показали в шоу "Однажды в России".