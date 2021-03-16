Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 7 регионах РФ

Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом превышены по совокупному населению в семи регионах России. Такая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Речь идет о данных за неделю с 8 по 14 марта. Превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых граждан зафиксировано в 12 субъектах РФ. Среди детей до двух лет - в одном регионе России, среди детей от трех до шести лет - в двух регионах и еще в двух - среди детей в возрасте от семи до 14 лет. Всего за неделю было обследовано более 9,5 тысячи человек с признаками ОРВИ. Доля положительных находок составила 2,4% от числа исследований.

Специалисты отмечают также, что сейчас в России прививки от гриппа сделали около 85,9 миллиона человек, что составляет 59% от численности населения страны.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа. По его словам, если этот грипп начнет передаваться от человека к человеку, то "у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально пяти-шести месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", - заявил Вознесенский.