Российские миротворцы в Карабахе сопроводили армянских паломников в Дадиванк

В минувший понедельник группа армянских паломников в сопровождении российских миротворцев посетила древний христианский монастырский комплекс Дадиванк.

Он расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года перешел под контроль Азербайджана.

Также наши "голубые каски" обеспечили безопасность армянских паломников при посещении другого христианского монастыря - Амарас. Он находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Напомним, что в результате достигнутых в ноябре прошлого года договоренностей военнослужащие Азербайджана обязаны беспрепятственно допускать армянских паломников на территорию христианских религиозных святынь. За соблюдением этого требования следят российские миротворцы. Они же сопровождают паломников. Более того, для обеспечения их безопасности в том же Дадиванке один из наблюдательных постов наших "голубых касок" оборудовали поблизости от архитектурного комплекса.