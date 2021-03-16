Российские Skoda Octavia отзывают из-за серьезного дефекта

Компания Skoda объявила о добровольной отзывной кампании Octavia прошлого поколения. В сервис отправят 685 экземпляров, реализованных в период с 2014 года по 2016 год.

Причиной отзыва автомобилей является ошибка программного обеспечения блока управления силового агрегата. У лифтбеков может возникать риск некорректного функционирования системы рециркуляции отработавших газов, уточняет Росстандарт.

Чешская марка сообщит владельцам дефектных Skoda Octavia о необходимости посещения сервиса в дилерском центре. В бесплатные ремонтные работы входит обновление программного обеспечения блока управления мотора.

К слову, проверить, попадает ли транспортное средство под отзыв, можно самостоятельно по списку VIN-номеров на сайте ведомства.

Летом 2020 года Skoda также отзывала Octavia, но из-за проблем с ремнями безопасности. Тогда ремонт затронул 73 машины.

Напомним, в ноябре прошлого года начались продажи Octavia нового поколения. В феврале этого года российские дилеры Skoda приостанавливали выдачу модели из-за проблем с активацией ЭРА-ГЛОНАСС. Позже реализация лифтбеков возобновилась. Сегодня Skoda Octavia предлагается от 1 443 000 рублей.