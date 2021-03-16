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16.03.2021 19:52
Рубрика: Экономика

Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале

Текст: Игорь Зубков

В феврале 2021 года промышленное производство сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% после сокращения на 1,9% в январе (уточненные данные, на 0,6 п.п. выше первой оценки). Об этом сообщает Росстат.

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В обработке сокращение составило 2,4%, в добыче полезных ископаемых - 8,9% после снижения, соответственно, на 4,4 и 7,4% в январе (уточненные данные).

На итоги промпроизводства в феврале повлияли несколько факторов, отмечает Росстат:

1) среднемесячная температура воздуха в феврале оказалась ниже нормы впервые с 2012 года, это привело к росту энерго- и теплопотребления;

2) календарный фактор - февраль 2021 года на один календарный день короче февраля 2020 года, это оказало влияние на результаты работы отраслей с непрерывным циклом производства, прежде всего в сырьевом секторе (хотя число рабочих дней было тем же - 20);

3) высокая база февраля 2020 года - индекс промпроизводства тогда вырос на 4,6%, были закрыты ряд крупных контрактов в высокотехнологичных отраслях, активно росло производство в нефтехимической отрасли и фармацевтике.

При этом Росстат отмечает уверенное восстановление деловой конъюнктуры в феврале.

Наибольший рост по-прежнему был зафиксирован в производстве лекарственных средств и медицинских материалов (на 28,1%), максимальное сокращение - в добыче нефти (на 13,5%), что связано с выполнением условий сделки ОПЕК+. Также не восстановилось производство готовых металлических изделий и конструкций (снижение на 10,1%) и производство кокса и нефтепродуктов - (на 9,4%).

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