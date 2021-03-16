Сборная России по хоккею сыграет на ЧМ под флагом ОКР и c гимном IIHF

На чемпионате мира по хоккею 2021 сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России и c гимном Международной федерации хоккея (IIHF).

Такое решение было принято в ходе заседания совета IIHF, которое проходит в Москве.

"Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России", - рассказал ТАСС источник .

Чемпионат мира 2021 года, напомним, пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Запрет на выступление на Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира под национальными флагом и гимном был утвержден Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в декабре 2020 года. Срок действия санкций - 2 года. Ранее CAS отклонил использование песни "Катюша" вместо гимна, также будут под запретом любые композиции, которые ассоциируются с РФ.