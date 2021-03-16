Телефон мы спрятали в рюкзак, как только оказались в фойе цирка, где, как в пору моего детства, продавали вкуснейшее мороженное и разные разности. Понятно, что канули в лету надувные бумажные языки, которые вытягивались сантиметров на тридцать после того, как ты дул в мундштук, вкрученный в их основание, исчезли набитые опилками шарики на резинках, - ими можно было потом в школе залепить в лоб однокласснику.
Зато сейчас все сверкало и тарахтело, - самого разного вида игрушки на батарейках притягивали не только детей, но и взрослых, которым приходилось радостно раскошеливаться. Надо было приложить определенные усилия, чтобы вырвать внука из этого игрушечного великолепия и привести в зал, центром притяжения которого, как всегда в цирке, была арена и многочисленные подвесы, тросы, трапеции. Чтобы их рассмотреть и увидеть купол, надо было задирать голову и детям, и взрослым, но не разглядывать их было просто невозможно.
Незатейливая, на первый взгляд, история о зарубежном импресарио (В. Кожевников), который приехал в Москву, чтобы собрать программу, способную удивить мир, и знатоке столичного циркового искусства (К. Круглов), открывает широкие возможности для диалога с публикой. Ей успевают рассказать и об артистах, и о номерах, которые они делают, и о цирке, по-прежнему способном удивлять. Удивлять настолько, что мой внук забыл и про плюшевого пса, и про смартфон с играми. Говорить, о чем забыл я, не хочется, мне было важно помнить, что пришел в цирк с внуком, а не сам по себе.
Опытные люди любят поговорить о том, что в цирковом искусстве всего лишь полсотни оригинальных номеров, которые способны вызвать приступ восторга у зрителей разных возрастов. И что номера эти, рожденные в разные - не годы, - эпохи! - повторяются десятилетиями на всех аренах мира. Скольких гимнасток на корд-де-волане, акробатов-жонглеров, акробатов с подкидными досками и с мини-трампами, эквилибристов, воздушных гимнастов, наездников, равно как и дрессированных кошек, собак, попугаев, медведей и прочей живности мне довелось увидеть за свою жизнь!
От этой классики не могут отказаться даже новейшие экспериментаторы, сочиняющие цирковые спектакли, - будь то Даниеле Паска, успешно работающий с Цирком дю Солей, или Себастьян Солдевилья со своими собратьями из "Семи пальцев". Отказ от традиционной арены, переход в новые пространства на самом деле ничего не меняет по существу. Цирковое представление может быть сколь угодно красочным и изобретательным, но если в нем нет номеров, заставляющих учащенно биться сердце, то оно все равно будет ущербным.
Понятно, что спор вокруг использования животных в цирке, который длится не одно десятилетие, привел к тому, что искусство дрессуры перестало быть востребовано не только в отдельных цирках, но и в ряде стран, где были удовлетворены требования "зеленых". Партии и движения стали выступать спонсорами тех трупп, которые отказались от работы с нашими "братьями меньшими", но обсуждение этой темы в данном случае сильно уведет нас в сторону от той чистой радости, которая наполняет зрителей новой программы Цирка Никулина на Цветном бульваре.
Евгений Шевцов, Ольга Полтарак, Анатолий Нежный, Екатерина Сафронова и их коллеги сочинили нарядное праздничное зрелище, в котором сохранена самоценность каждого номера. При всей яркости целого перед нами традиционная цирковая программа в высшем и прекрасном смысле этого слова. Где видно всех и каждого. Где никто не прячется за сценическими эффектами, демонстрируя свои таланты и возможности. Понятно, что они у всех разные, но в этой программе не было никого, кто выглядел середняком. Кого-то, как Вениамина Игумнова с его чудесными попугаями, который представляет пятое поколение известной цирковой династии, замечательных дрессировщиков медведей Ольгу и Виктора Кудрявцевых, гимнастку Марию Андрееву, видел по многу раз. Некоторых - группу акробатов с мини-трампами под руководством Владимира Ефимова, акробатов с подкидными досками под руководством Дмитрия Соколова, или воздушных акробатов на ремнях Екатерину Рубцову и Антона Маркова, не так часто. Но все участники программы демонстрировали настоящий цирковой класс, - и тогда, когда неукоснительно следовали традиции, и тогда, когда привносили в нее некоторые неожиданные нюансы - как эквилибристы Алеся Лаверычева и Роман Хаперский.
Наверное, труднее всего выходить на арену Цирка на Цветном бульваре клоунам. Просто потому, что он носит имя Юрия Никулина, клоунады которого в паре с Михаилом Шуйдиным были полны пронзительного лиризма. В новой программе Анатолий Окулов работает в яркой эксцентричной манере, - он сродни персонажам из современных компьютерных игр, именно поэтому он так нравится юным зрителям. Да и взрослым тоже. Почти на три часа мой внук с неподдельным интересом следил за всем происходящим на арене, - то заливаясь смехом, то замерев от волнения. Живое искусство вырывало из виртуального мира, возвращало к реальной жизни с ее искренностью и полнотой счастья. "Все будет хорошо", - думал я. Надеюсь, не только в программе с таким названием, которая идет в Цирке Никулина.