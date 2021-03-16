Когда мы с моим пятилетним внуком отправлялись смотреть новую программу Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, мне были даны важные инструкции от его родителей. В рюкзак был положен плюшевый пес Тобик, с которым, как мне было сказано, внук никогда не расстается, а в руки ему был выдан смартфон с его любимыми играми. Смартфон занимал его всю дорогу в цирк, он, и вправду, был полон увлекательных сюжетов. Самой забавной, на мой взгляд, была возможность, выбрав головы разных человечков, превратиться в парикмахера-чудодея.

Телефон мы спрятали в рюкзак, как только оказались в фойе цирка, где, как в пору моего детства, продавали вкуснейшее мороженное и разные разности. Понятно, что канули в лету надувные бумажные языки, которые вытягивались сантиметров на тридцать после того, как ты дул в мундштук, вкрученный в их основание, исчезли набитые опилками шарики на резинках, - ими можно было потом в школе залепить в лоб однокласснику.

Зато сейчас все сверкало и тарахтело, - самого разного вида игрушки на батарейках притягивали не только детей, но и взрослых, которым приходилось радостно раскошеливаться. Надо было приложить определенные усилия, чтобы вырвать внука из этого игрушечного великолепия и привести в зал, центром притяжения которого, как всегда в цирке, была арена и многочисленные подвесы, тросы, трапеции. Чтобы их рассмотреть и увидеть купол, надо было задирать голову и детям, и взрослым, но не разглядывать их было просто невозможно.

Незатейливая, на первый взгляд, история о зарубежном импресарио (В. Кожевников), который приехал в Москву, чтобы собрать программу, способную удивить мир, и знатоке столичного циркового искусства (К. Круглов), открывает широкие возможности для диалога с публикой. Ей успевают рассказать и об артистах, и о номерах, которые они делают, и о цирке, по-прежнему способном удивлять. Удивлять настолько, что мой внук забыл и про плюшевого пса, и про смартфон с играми. Говорить, о чем забыл я, не хочется, мне было важно помнить, что пришел в цирк с внуком, а не сам по себе.

Опытные люди любят поговорить о том, что в цирковом искусстве всего лишь полсотни оригинальных номеров, которые способны вызвать приступ восторга у зрителей разных возрастов. И что номера эти, рожденные в разные - не годы, - эпохи! - повторяются десятилетиями на всех аренах мира. Скольких гимнасток на корд-де-волане, акробатов-жонглеров, акробатов с подкидными досками и с мини-трампами, эквилибристов, воздушных гимнастов, наездников, равно как и дрессированных кошек, собак, попугаев, медведей и прочей живности мне довелось увидеть за свою жизнь!

Спор вокруг использования животных в цирке привел к тому, что искусство дрессуры перестало быть востребовано в ряде стран

От этой классики не могут отказаться даже новейшие экспериментаторы, сочиняющие цирковые спектакли, - будь то Даниеле Паска, успешно работающий с Цирком дю Солей, или Себастьян Солдевилья со своими собратьями из "Семи пальцев". Отказ от традиционной арены, переход в новые пространства на самом деле ничего не меняет по существу. Цирковое представление может быть сколь угодно красочным и изобретательным, но если в нем нет номеров, заставляющих учащенно биться сердце, то оно все равно будет ущербным.

Понятно, что спор вокруг использования животных в цирке, который длится не одно десятилетие, привел к тому, что искусство дрессуры перестало быть востребовано не только в отдельных цирках, но и в ряде стран, где были удовлетворены требования "зеленых". Партии и движения стали выступать спонсорами тех трупп, которые отказались от работы с нашими "братьями меньшими", но обсуждение этой темы в данном случае сильно уведет нас в сторону от той чистой радости, которая наполняет зрителей новой программы Цирка Никулина на Цветном бульваре.

Евгений Шевцов, Ольга Полтарак, Анатолий Нежный, Екатерина Сафронова и их коллеги сочинили нарядное праздничное зрелище, в котором сохранена самоценность каждого номера. При всей яркости целого перед нами традиционная цирковая программа в высшем и прекрасном смысле этого слова. Где видно всех и каждого. Где никто не прячется за сценическими эффектами, демонстрируя свои таланты и возможности. Понятно, что они у всех разные, но в этой программе не было никого, кто выглядел середняком. Кого-то, как Вениамина Игумнова с его чудесными попугаями, который представляет пятое поколение известной цирковой династии, замечательных дрессировщиков медведей Ольгу и Виктора Кудрявцевых, гимнастку Марию Андрееву, видел по многу раз. Некоторых - группу акробатов с мини-трампами под руководством Владимира Ефимова, акробатов с подкидными досками под руководством Дмитрия Соколова, или воздушных акробатов на ремнях Екатерину Рубцову и Антона Маркова, не так часто. Но все участники программы демонстрировали настоящий цирковой класс, - и тогда, когда неукоснительно следовали традиции, и тогда, когда привносили в нее некоторые неожиданные нюансы - как эквилибристы Алеся Лаверычева и Роман Хаперский.

Труднее всего выходить на арену Цирка на Цветном бульваре клоунам. Просто потому, что он носит имя Юрия Никулина

Наверное, труднее всего выходить на арену Цирка на Цветном бульваре клоунам. Просто потому, что он носит имя Юрия Никулина, клоунады которого в паре с Михаилом Шуйдиным были полны пронзительного лиризма. В новой программе Анатолий Окулов работает в яркой эксцентричной манере, - он сродни персонажам из современных компьютерных игр, именно поэтому он так нравится юным зрителям. Да и взрослым тоже. Почти на три часа мой внук с неподдельным интересом следил за всем происходящим на арене, - то заливаясь смехом, то замерев от волнения. Живое искусство вырывало из виртуального мира, возвращало к реальной жизни с ее искренностью и полнотой счастья. "Все будет хорошо", - думал я. Надеюсь, не только в программе с таким названием, которая идет в Цирке Никулина.