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16 марта 2021 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2021 года № 120 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 15 марта 2021 г.
Опубликован 16 марта 2021 г.

Во исполнение Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 761-135 "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за IV квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 11910 руб. 40 коп.;

для трудоспособного населения - 13 073 руб. 80 коп.;

для пенсионеров - 9 664 руб. 10 коп.;

для детей - 11 607 руб. 50 коп.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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