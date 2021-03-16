Танк с двумя 152-мм пушками разрабатывали в СССР

Боевая машина, над которой работали в Харьковском конструкторском бюро, называлась Объект 490 "Тополь". Рассматривались три варианта орудий: 125-мм, 130-мм и 152-мм.

Высокая скорострельность обеспечивалась бы двумя изолированными друг от друга автоматами заряжания. При выводе из строя одного из них танк сохранял возможность ведения боевых действий.

На крыше башни монтировалась 23-мм стабилизированная автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, а также приборы наблюдения экипажа из двух человек.

Подвеску предполагалось выполнить гидропневматической, регулируемой. Это, например, позволяло при нахождении в засадах и ведении одновременного огня из двух орудия для придания большей устойчивости опускать на грунт два крайних задних колеса.

Необходимо отметить, что в этом проекте планировалось широкое использование узлов и агрегатов советского основного боевого танка Т-80, в частности газотурбинного двигателя мощностью 1250 л.с. Это обеспечивало бы высокую подвижность на поле боя.

Несмотря на очень оригинальные решения, во многом опережавшие время, конструкторы так и не отважились на изготовление опытных образцов.