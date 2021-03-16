У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными

73 жилых комплекса, у которых высок риск стать проблемными, выявил в феврале Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд провел предбанкротный мониторинг застройщиков жилья в 69 регионах. В зоне высокого риска оказались 73 объекта общей площадью 373 тысячи кв. м. "Данные объекты теперь в активной работе и у регионов, и у Фонда. Более детальный анализ застройщиков в зоне высокого риска позволит на ранней стадии выявить нарушения, отставания от графиков и будет способствовать недопущению появления новых обманутых дольщиков", - сообщает пресс-служба фонда.

Также Фонд провел проверку соблюдения 1 753 застройщиками (4 569 домов) обязательных требований закона о защите прав дольщиков. Если в январе нарушения были выявлены по 891 объекту, то в феврале - лишь по 518.