Установку кондиционеров на исторических памятниках запрещать не будут

Отклонить законопроект о запрете установки кондиционеров на домах - памятниках истории и культуры собирается сегодня Госдума.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством полтора года назад и уже принят в первом чтении. Однако теперь кабмин решил снять законопроект с дальнейшего рассмотрения.

Предлагалось запретить размещение на охраняемых фасадах кондиционеров, антенн и других технических устройств. Те же, которые были установлены на фасадах жилых домов ранее, подлежат демонтажу только при проведении работ по реставрации и приспособлению здания для современного использования, говорилось в документе. Причем работами должно быть предусмотрено техническое решение системы кондиционирования воздуха с учетом необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий для проживания. Если же здание нежилое, то кондиционер в любом случае полагалось бы убрать в течение полугода.

В законе об объектах культурного наследия содержится общий запрет на работы, изменяющие облик здания, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, однако прямого запрета на установку кондиционеров и антенн не было. При этом крепление этих технических устройств может оказаться губительным для здания, так как не учитывается состояние его стен. В 2019 году объектами культурного наследия считались 8726 жилых домов, около 35% из них были "украшены" кондиционерами или спутниковыми антеннами.

Кондиционеры на фасадах исторических зданий чаще встречаются в Москве и Санкт-Петербурге, говорит руководитель комиссии по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета Минстроя Вячеслав Фатин. В других регионах здания чаще увешаны антеннами, поскольку иначе люди просто не могут смотреть телевизор. "Конечно, это плохо, некрасиво. Иногда за антеннами даже стены не видно. Когда мы приезжаем в Суздаль - хотелось бы видеть исторический город, а не антенны или кондиционеры, - говорит Фатин. - Но запрет на кондиционеры мог бы стать и социальной проблемой - ведь с одной стороны есть туристы, а с другой - жители этих домов". По мнению Фатина, проблему с кондиционерами и антеннами надо решать кардинально и в увязке с решением проблемы капитального ремонта таких зданий, сделать который на свои средства жители не в состоянии.