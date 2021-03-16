В Беловежской пуще устанавливают фотоловушки для наблюдения за большими подорликами

Уникальной операцией - установок фотоловушек - заняты в эти весенние дни орнитологи Беловежской пущи. Ученые ищут гнезда больших подорликов - редких хищных птиц европейского континента, самая крупная на планете популяция которых - почти 150 пар - гнездится в Беларуси.

"Больше всего они любят селиться в окрестностях болота Дикое, вдали от людских глаз. Высокие ели, особенно пострадавшие от ветра, с раздвоенными верхушками - вот где обычно подорлики строят в пуще свои гнезда. Их очень трудно заметить с земли, они надежно спрятаны с воздуха от хищников и всеми способами защищены от ветра", - пояснили в научном отделе национального парка.

Специалисты ежегодно с наступлением весны проводят поисковые экспедиции. И на этот раз маршрут построили по прошлогодним данным GPS-передатчиков трех подорликов. К слову, в 2020-м ученым удалось собрать немало информации о том, что происходит в гнездах, как подорлики ориентируются в пуще и куда любят залетать. Оставалось главное - нанести на карту гнезда этих пернатых хищников. Помогали в этом сотрудникам научного отдела волонтеры общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Кстати, в этом году экспедиций будет две, так как подорлики, судя по прогнозам, планируют вернуться домой из стран Средиземноморья и Ближнего Востока раньше обычного. А для ученых это значит, что "нужно как можно скорее найти и осмотреть гнезда и в других уголках Беловежской пущи", - добавили в научном отделе.

Чтобы сохранить редких пернатых, пояснили агентству, в республике уже несколько лет осуществляется акция "Спаси орленка! ". В ее рамках организуются экспедиции по поиску гнездовий, которые затем берутся под охрану. Инспектируются и известные гнезда для выявления и наказания нарушителей, ведь большой подорлик, который чаще всего встречается в Припятском Полесье, включен в Красную книгу.

Кстати, итоги возвращения в минувшем году почти двух десятков подорликов, снабженных специальными передатчиками для слежения за их миграцией, предоставили орнитологам богатый научный материал.

Удивительно, констатируют исследователи, но даже отсутствие климатической зимы в средних широтах Европы не повлияло в 2020 году на миграционную активность птиц. Вероятно, допускают они, местная популяция за тысячи лет насмотрелась всяких климатических аномалий и научилась не доверять обманчивому зимнему теплу.

По данным биологов, помеченные передатчиками белорусские подорлики делятся на несколько лагерей по месту зимовки. Так, например, в балканском лагере в прошлом году было зафиксировано пять чистокровных самок (Юзефина, Альжуся, Лана, Ждана и Дениса) и один самец (Блонд), североафриканский включил шесть из восьми чистокровных самцов (Тур, Перун, Тихон, Рад, Ждан и Велута). В ближневосточном - один самец по имени Лядец, а в южноафриканском - две гибридные птицы (самец Лан и самка Ляда).

Первыми еще в середине марта возвратились самки. Средняя дата прилета балканских подорликов-самцов в 2020 г. оказалась примерно такой же, как в 2019-ом, - конец марта. Несколько иначе сложилась ситуация с североафриканскими и ближневосточными. Они прилетели на 3-8 дней позже. Причиной стали сложные погодные условия в районе Босфора. Добравшиеся туда, самцы один за другим садились пережидать непогоду, а потом дружно пересекли пролив в последние дни марта.

Правда, вспоминают ученые, затем перед ними возникло еще одно препятствие - Стамбульский аэропорт. Дело в том, что его спроектировали как раз на одном из самых известных миграционных птичьих коридоров, через который весной и осенью проходит перелет сотен тысяч птиц.

Облететь аэропорт стороной практически невозможно: он зажат между многомиллионным Стамбулом на юге и берегом Черного моря. В итоге большинство птиц летят поперек взлетно-посадочных полос на высоте до 600 метров, которая считается самой опасной с точки зрения столкновения с воздушными судами. Учитывая интенсивность трафика, можно только догадываться, как птицы умудряются лавировать между постоянно взлетающими или садящимися самолетами.

Стоит напомнить, что прилет африканских мигрантов-подорликов в Беларусь прошел а прошлом году довольно дружно с 2 по 5 апреля. Только два аутсайдера (Тур и Велута) подтянулись к середине апреля, сообщают белорусские орнитологи.