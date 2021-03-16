В Дании предложили разрешить детям юридическую смену пола

Датский этический совет порекомендовал государственным органам позволить 10-летним детям юридическую смену пола. Об этом сообщает местное издание Berlingske.

По словам председателя совета Анне-Марие Аксё Гердес, данные рекомендации основаны на мнении опрошенных медиков, исследователей и родителей, однако не подкреплены никакими исследованиями или научными оценками.

"Совет просто прислушался к семьям и детям, которых этот вопрос касается, а также к словам экспертов по этой теме", - сказала председатель совета. При этом она отметила, что вообще не уверена, что решение совета по данному вопросу верное, и подчеркнула, что проведено слишком мало исследований по психологии детей 10-12 лет. "Совет рекомендует проводить больше исследований, поскольку пока их очень мало. Например, мало информации о том, многие ли дети жалеют о юридической смене пола", - сказала Анне-Марие Аксё Гердес.

Датские партии охотно подхватили "модную" в западном мире тему о смене пола детьми. Социал-демократы отнеслись к идее позитивно. А политики несоциалистических партий считают, что это "скользкий путь" и "элемент по-настоящему ядовитой идеологии".

"Это совершенное безумие. Детям навязывают то, что им никак нельзя навязывать. В 18 лет человек должен иметь полное право сделать собственный свободный выбор, но юридическую смену пола ребенка мы никоим образом не поддержим", - заявил изданию Berlingske официальный представитель по делам детей партии "Новые правые" Метте Тисен.