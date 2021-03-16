В Гонконге участник протестов получил 5,5 лет тюрьмы

В Гонконге укусивший полицейского участник протестов получил пять с половиной лет тюрьмы. Это самый суровый приговор, вынесенный в отношении тех, кто выступает против непопулярных мер правительства.

На скамье подсудимых оказался 24-летний местный житель, от рук которого пострадали сразу несколько стражей порядка. Произошло это еще в июле 2019 года. Одного полицейского участник протестного движения укусил за палец, а двух других травмировал зонтиком.

Беспорядки в Гонконге начались из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Волнения продолжались несколько месяцев, были задержаны свыше девяти тысяч человек, напоминает ТАСС.