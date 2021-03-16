В НАТО назвали главные угрозы Западу

Североатлантический альянс представил сегодня свой традиционный ежегодный доклад об итогах деятельности организации в 2020 году. В ходе сегодняшней пресс-конференции генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает считать Россию в качестве одной из "главных угроз" Западу.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", - цитирует Столтенберга ТАСС.

В самом же докладе, опубликованном на сайте НАТО, утверждается, что отношения альянса с Россией строятся на принципе "обороны и диалога". "В 2020 году НАТО оставалась открытой для диалога в Совете Россия-НАТО для решения вопросов международной безопасности, а также повышения прозрачности и предсказуемости", - отмечается в документе. При этом в тексте доклада Россия обвиняется чуть ли не в срыве заседаний Совета Россия-НАТО.

Отдельно генсек НАТО отметил, что страны-члены альянса продолжают выполнять свои обязательства по финансированию организации, что позволяет рассчитывать на продолжение "успешной" работы НАТО. В самом же докладе подчеркивается, что прошедший под знаком пандемии COVID-19 год, сопровождавшийся проблемами в экономике многих государств, не сказался на финансировании организации.

"2020-й стал шестым годом подряд, когда со стороны европейских союзников и Канады отмечается рост расходов на оборону, с увеличением в реальном выражении на 3,9% с 2019 по 2020 год. Более того, 11 союзников выполнили норматив расходовать 2% своего валового внутреннего продукта на оборону", - говорится в докладе, опубликованном на сайте НАТО. В документе также подчеркивается, что COVID-19 усугубил существующие угрозы и сделал среду безопасности более непредсказуемой, что, якобы, обуславливает "необходимость продолжать инвестировать в оборону".