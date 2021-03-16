В США нарушителей карантина разогнали с помощью перечных шариков

Двое полицейских пострадали при разгоне нарушителей карантина в Майами-Бич (штат Флорида). "К нам приезжает слишком много людей, многие ведут себя неприемлемо. Речь о тройной угрозе", - заявил мэр курортного города Дэн Гелбер. Он пообещал испортить отдых всем, кто не будет выполнять требования властей.

"Если вы едете сюда, потому что думаете, что все можно, то вы ужасно проведете время. Мы вас задержим. Мы произвели сотни и сотни задержаний", - подчеркнул градоначальник. Его слова подтверждают последние события. В минувшую пятницу полиция применила так называемые перечные шарики для разгона "очень большой" толпы, сообщает РИА Новости.

Ранее в Майами-Бич на неделю продлили введенные из-за коронавируса ограничения, в том числе комендантский час.