Указ губернатора Владимирской области от 12 марта 2021 года № 46 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив абзац 1 подпункта 5.1 пункта 5 в следующей редакции:

"5.1. Проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях культуры, мероприятий, предусмотренных пунктом 40 настоящего Указа, а также физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта закрытого и открытого типов с участием зрителей при условии заполнения не более 50% зрительских мест от всей вместимости объекта спорта), рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







