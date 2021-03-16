Власти Мальты разрешили проведение матча против России

Власти Мальты в виде исключения разрешили провести на острове матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против России.

Такое решение принял национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи. Как сообщает портал Netnews, такое решение было принято в виде исключения. Об этом заявил вице-президент футбольной ассоциации Мальты Мэттью Пэрис.

Ранее сообщалось, что на территории Мальты действует запрет на проведение любых соревнований из-за пандемии коронавируса. Однако после обращения национальной футбольной ассоциации было сделано исключение. При этом командам предстоит соблюдать довольно жесткие правила безопасности во время матча и тренировок.

Ранее РФС хотел перенести эту встречу в Сочи, но получил отказ.

Матч Мальта - Россия состоится 24 марта. Он открывает отборочный турнир ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее в понедельник тренерский штаб сборной России назвал состав команды на сбор.