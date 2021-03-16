Власти Мальты разрешили проведение матча против России

Такое решение принял национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи. Как сообщает портал Netnews, такое решение было принято в виде исключения. Об этом заявил вице-президент футбольной ассоциации Мальты Мэттью Пэрис.
Ранее сообщалось, что на территории Мальты действует запрет на проведение любых соревнований из-за пандемии коронавируса. Однако после обращения национальной футбольной ассоциации было сделано исключение. При этом командам предстоит соблюдать довольно жесткие правила безопасности во время матча и тренировок.
Ранее РФС хотел перенести эту встречу в Сочи, но получил отказ.
Матч Мальта - Россия состоится 24 марта. Он открывает отборочный турнир ЧМ-2022 в Катаре.
Ранее в понедельник тренерский штаб сборной России назвал состав команды на сбор.