Акинфеев и Дзюба сыграют с первых минут в матче ЦСКА - "Зенит"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Зенита" на центральный матч 23-го тура чемпионата России. Игра пройдет на домашней арене армейцев и начнется в 20:00.

По большому счету, никаких сюрпризов в стартовых расстановках команд нет. Пожалуй, главная новость - появление с первых минут Марио Фернандеса, который получил серьезную травму во встрече предыдущего тура с тульским "Арсеналом".

У хозяев с первых минут выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Никола Влашич, Бахтиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Саломон Рондон.

В свою очередь главный тренер "Зенита" Сергей Семак сделал ставку на следующих футболистов: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

В турнирной таблице Премьер-лиги "Зенит" идет первым, набрав 45 очков. Армейцы же расположились на третьей строчке с отставанием от лидера в пять очков.