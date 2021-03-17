Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии

Авария на ЛЭП "Месхети", по которой электроэнергия поступает из Турции в Грузию, обесточила большую часть грузинской территории. Такую информацию в среду распространила компания "Государственная электросистема Грузии".

"Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети" прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны", - цитирует ТАСС заявление. По данным специалистов, в настоящее время ведутся восстановительные работы и поэтапное подключение потребителей.

Отмечается, что в ночь на среду без света остались многие районы Тбилиси. Сейчас энергоснабжение в грузинской столице постепенно восстанавливается. Об отключениях в соцсетях также сообщали жители Батуми, Кобулети, Кутаиси и Поти.