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17.03.2021,  
11:36
Текст:  Олег Корякин

Бок о бок: турецкие С-400 дополнит зенитный комплекс HISAR-O

У турецких С-400 появится напарник - комплекс HISAR-O.

Египетское издание NoonPost отреагировало на новость о завершении первичных испытаний системы HISAR-O. Об этом недавно заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Перевод статьи был опубликован на портале "ИноСМИ". Автор Ахмад Султан напоминает, что у Турции долгое время были проблемы с противовоздушной обороной. Дело в том, что раньше ОПК страна не располагал необходимыми технологиями, а власти не имели политической воли для разработки собственных ЗРК. Запад отказывал в просьбах о закупке современных систем ПВО, аргументируя это тем, что Турция входит в блок НАТО и в случае чего и так получит защиту.

Однако сейчас ситуация изменилась. У Турции появились сразу две модернизированных версии старой ЗРК HISAR. Испытания HISAR- A состоялись три месяца назад. Она имеет дальность поражения 15 километров и может запускать ракеты с мощными боеголовками, развивающие скорость до 65 км/ч. Комплекс отслеживает цели с помощью инфракрасных и лазерных систем. Длительность ответа с момента обнаружения и до пуска ракеты составляет 4 секунды. Система может обстреливать до 6 целей одновременно.

Однако малая дальность HISAR- A не позволяет ему противостоять беспилотникам. Второй вариант HISAR-O, способный доставать цели на расстоянии 25 километров, справится с этой задачей. Предназначен он в первую очередь для защиты стратегических объектов.

Фото: РИА Новости
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При этом у Турции уже имеется и система С-400 российского производства. Турция не поддалась давлению США и не расторгла сделку. А значит "Триумф" будет работать бок о бок с комплексами HISAR. Его дальность достигает 400 километров.

Автор делает вывод, что теперь Турция обладает одной из самых мощных систем ПВО в мире, дополненных комплексами местного производства. Кроме того, она уже рассматривает возможность приобрести вторую партию С-400.

В ближайшие годы модернизация ЗРК HISAR будет продолжаться. Стоит задача увеличить его дальность поражения до 80 километров. Это позволит создать многоуровневую систему противоракетной обороны.

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