Cергунина: Более 200 библиотек и культурных центров столицы проведут день открытых дверей

Более 200 библиотек и культурных центров столицы проведут день открытых дверей. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие пройдет 20 марта с 10:00 до 20:00. Посетители смогут побывать на бесплатных пробных занятиях в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также попасть на спектакли и лекции, принять участие в экскурсиях и познавательных квестах.

"День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 сентября и в конце марта. Весной горожане смогут записаться на понравившиеся занятия, которые не обязательно посещать именно с начала учебного года", - рассказала Сергунина.

Как добавила вице-мэр, библиотеки присоединились к акции впервые. Им тоже есть что показать москвичам, ведь сегодня они представляют собой современные культурные пространства, где можно не только взять книгу или периодику, но и посетить мастер-классы, курсы лекций, литературные чтения, спектакли.

Полная программа предстоящего дня открытых дверей опубликована на сайте "Онлайн.Библиогород" в разделе "Конкурсы и акции".