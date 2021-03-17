ЦИК РФ разъяснил порядок голосования для иностранцев с гражданством РФ

Центризбирком РФ дал разъяснение по поводу возможностей для жителей других государств, имеющих российское гражданство, проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму. В ЦИК подчеркнули, что принять участие в голосовании могут все граждане РФ, в том числе проживающие за ее пределами и не имеющие регистрации по месту жительства.

На территории России такие граждане имеют возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке, отметили в комиссии. Это станет возможным на основании заявления о включении того или иного лица в список избирателей по месту нахождения. Заявление можно подать при помощи технологии "Мобильный избиратель", либо на специальном избирательном участке, определенном для голосования таких лиц.

За пределами России граждане РФ могут проголосовать на избирательном участке, образованном руководителями дипломатических представительств или консульских учреждений России. Информация о таких избирательных участках размещается на официальном сайте ЦИК России - в разделе "Голосование за рубежом".