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17.03.2021 19:19
Рубрика: Общество

Геофизики узнали, что находится на глубине самого высокого гейзера

Текст: Ольга Орлова
Фото: Lee Coursey/flickr.com Фото: Lee Coursey/flickr.com
Фото: Lee Coursey/flickr.com

Американские ученые впервые смогли проникнуть в глубины самого высокого на Земле гейзера "Пароход", расположенного в Йеллоустонском национальном парке США. Исследование позволит понять, почему одни гейзеры извергаются регулярно, как Old Faithful, а другие лишь изредка, как Steamboat, который проявил себя всего трижды: в 1960-х, в 1980-х и в 2018 году.

Фото: Алена Узбекова/ РГ
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Сам гейзер находится с весны 2018 года в активной фазе, которая продолжается и сейчас.

От чего зависит его активность, какие процессы происходят под землей, какова внутренняя структура гейзера, как его деятельность соотносится с расположенными вблизи источниками, - такие вопросы ставят перед собой исследователи из Университета штата Юта. Они давно изучают геологию и сейсмологию Йеллоустона.

Впервые они сумели отобразить карту внутренней структуры гейзер, проникнув на глубину более 100 метров с помощью инновационного оборудования.

"На глубине "дремлет" огромная магматическая система, которая подпитывает "Пароход" и другие гейзеры Йеллоустона. Тот факт, что рядом есть крупный супервулкан, заставляет нас относиться к делу особенно трепетно", - рассказывают исследователи в издании Journal of Geophysical Research-Solid Earth.

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