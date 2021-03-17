Геофизики узнали, что находится на глубине самого высокого гейзера

Американские ученые впервые смогли проникнуть в глубины самого высокого на Земле гейзера "Пароход", расположенного в Йеллоустонском национальном парке США. Исследование позволит понять, почему одни гейзеры извергаются регулярно, как Old Faithful, а другие лишь изредка, как Steamboat, который проявил себя всего трижды: в 1960-х, в 1980-х и в 2018 году.

Сам гейзер находится с весны 2018 года в активной фазе, которая продолжается и сейчас.

От чего зависит его активность, какие процессы происходят под землей, какова внутренняя структура гейзера, как его деятельность соотносится с расположенными вблизи источниками, - такие вопросы ставят перед собой исследователи из Университета штата Юта. Они давно изучают геологию и сейсмологию Йеллоустона.

Впервые они сумели отобразить карту внутренней структуры гейзер, проникнув на глубину более 100 метров с помощью инновационного оборудования.

"На глубине "дремлет" огромная магматическая система, которая подпитывает "Пароход" и другие гейзеры Йеллоустона. Тот факт, что рядом есть крупный супервулкан, заставляет нас относиться к делу особенно трепетно", - рассказывают исследователи в издании Journal of Geophysical Research-Solid Earth.