Законопроект об отечественных "зеленых" продуктах принят в первом чтении

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отечественных "зеленых" продуктах питания. Отличить такой товар на прилавках можно будет благодаря специальной маркировке.

Документ регулирует производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. В этот перечень не войдут парфюмерия и косметика, лекарства. Такая продукция будет проходить добровольную сертификацию и будет отмечена специальным знаком. Вся информация о производителях такой продукции и ее видах попадет в единый госреестр.

Правительство РФ, согласно проекту закона, будет утверждать показатели для такой продукции, методы их исследования для подтверждения качества, правила сертификации. Форму и порядок использования маркировки единого образца определит минсельхоз. Также министерство будет вести единый государственный реестр производителей экологической продукции.

"Законопроект направлен на повышение доступности для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, а также информации о такой продукции", - говорится в пояснительной записке.

Товар, отвечающий всем требованиям к органической продукции, кроме графической маркировки, будет содержать QR-код с информацией о производителе. Кроме того, производители экологичной продукции смогут получать государственную поддержку в порядке и формах, предусмотренных законом о развитии сельского хозяйства. Соответствующие поправки также были приняты сегодня в первом чтении.