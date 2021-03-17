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17.03.2021 06:56
Рубрика: Спорт

Капризов набрал 25-е очко в сезоне

Текст: Максим Домчев
Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 25-е очко в нынешнем сезоне, отметившись голевой передачей в победном матче против "Аризоны" - 3:0.

Фото: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Миннесота" удачно начала матч против "Аризоны", открыв счет уже на второй минуте встречи. Отличился не так давно восстановившийся от травмы форвард Райан Хартман. Следующего гола пришлось ждать более 40 минут.

В начале третьего периода отличилось звено, в котором играет российский форвард Кирилл Капризов. Шайбу записал на свой счет Матс Цуккарелло, а новичок команды отметился голевой передачей. Теперь на счету Капризова 25 очков в 27 матчах. Он забросил 10 шайб и сделал 15 голевых передач.

Окончательный результат установил защитник "дикарей" Джаред Сперджен.

В другом матче "Тампа-Бэй" в серии буллитов переиграла "Даллас" - 4:3. В составе победителей голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. У проигравших гол на счету российского форварда Александра Радулова.

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