Капризов набрал 25-е очко в сезоне

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 25-е очко в нынешнем сезоне, отметившись голевой передачей в победном матче против "Аризоны" - 3:0.

"Миннесота" удачно начала матч против "Аризоны", открыв счет уже на второй минуте встречи. Отличился не так давно восстановившийся от травмы форвард Райан Хартман. Следующего гола пришлось ждать более 40 минут.

В начале третьего периода отличилось звено, в котором играет российский форвард Кирилл Капризов. Шайбу записал на свой счет Матс Цуккарелло, а новичок команды отметился голевой передачей. Теперь на счету Капризова 25 очков в 27 матчах. Он забросил 10 шайб и сделал 15 голевых передач.

Окончательный результат установил защитник "дикарей" Джаред Сперджен.

В другом матче "Тампа-Бэй" в серии буллитов переиграла "Даллас" - 4:3. В составе победителей голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. У проигравших гол на счету российского форварда Александра Радулова.