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17.03.2021,  
16:02
Текст:  Алексей Моисеев

Линкор ВМС США обстреливал побережье Вьетнама гигантскими снарядами

Когда говорят об американской агрессии во Вьетнаме, то обычно вспоминают о ковровых бомбардировках B-52, напалме или уничтожении джунглей химическим веществом Agent Orange.
Фото: U.S. Navy / wikimedia.org Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
Фото: U.S. Navy / wikimedia.org

Однако в той войне задействовалось другое опасное и разрушительное оружие, в том числе гигантские 406-мм пушки Mark 7, применявшиеся в ходе мощных обстрелов линкором военно-морских сил США New Jersey.

Участник морских операций Второй мировой войны водоизмещением в 57540 тонн известен также тем, что поддерживал действия американцев в ходе конфликта в Корее в начале 50-х годов.

Затем он был выведен в резерв и больше десятилетия был законсервирован. В 1968 году, когда у заокеанских оккупантов не заладились дела во Вьетнаме, его снова решили вернуть в строй.

Корабль 120 дней курсировал у берега и накрывал огнем выявленные цели, причем не всегда они были военными. Так, например, уничтожались мосты и автомобильные дороги.

Поскольку у сил сопротивления не было эффективных средств, способных не то что уничтожить, но и даже как-то повредить этого бронированного монстра, этот поход для экипажа был больше похож на обычные учения с боевыми стрельбами.

Фото: Укроборонпром / https://ukroboronprom.com.ua
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Всего 406-мм орудия выпустили более 5600 снарядов, масса которых в фугасном варианте достигала 861 кг, а полная длина - более 1625 мм.

Не все из этих боеприпасов разорвались, некоторые, как на фотографиях, остались в земле до наших дней, напоминания о закончившейся 41 год назад жестокой войне.

Вьетнамом военная карьера линкора не закончилась, в 1983 году он уже обстреливал объекты на территории Ливана.

В настоящее время этот корабль с неоднозначной историей превращен в музей.

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