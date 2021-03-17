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17.03.2021 13:15
Рубрика: Спорт

Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове

Текст: Максим Домчев

Все матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове, который скончался в понедельник. Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги. А на матче "Спартак" - "Урал" также почтут память Арнольда Федуна.

Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов

Юрий Шикунов - мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по футболу, серебряный призер чемпионата Европы 1964 года в составе сборной Советского Союза.

С ростовским СКА он завоевал серебряную медаль чемпионата страны в 1966-м. После окончания игровой карьеры работал начальником СКА, тренером "Ростсельмаша" и возглавлял "Шахтер" из города Шахты. Юрий Шикунов умер 15 марта на 82-м году жизни.

Отец председателя Совета директоров "Спартака" Леонида Федуна Арнольд Федун - народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, работал хирургом на космодроме Байконур и главным врачом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Он ушел из жизни во вторник в возрасте 92 лет.

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