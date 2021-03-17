Матвиенко поздравила главу Сената Ирландии с днем святого Патрика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму председателю Сената Ирландии Марку Дейли, в которой поздравила его с днем небесного покровителя Ирландии.

"От имени Совета Федерации примите искренние поздравления с национальным праздником Ирландии - днем святого Патрика, - говорится в телеграмме. - Желаю вам, господин председатель, успехов в вашей ответственной законодательной деятельности, а всем гражданам Ирландии - добра и процветания".

Глава Совфеда также выразила уверенность, что "упрочение связей между Советом Федерации и Сенатом парламента Ирландии будет способствовать интенсификации политического диалога в двустороннем и многостороннем формате".